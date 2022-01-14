Берлин, , 17:58 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим на всей территории Германии, на новый вариант пришлось около 73% всех новых случаев заражения в стране за последнюю неделю. Об этом сообщает 14 января издание Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В институте предупреждают, что в ближайшие недели в Германии следует ожидать резкого роста заболеваемости, в том числе среди привитых и уже ранее перенёсших коронавирус.

При этом отмечается, что первые исследования указывают на более низкую долю госпитализаций по сравнению с заражениями штаммом «Дельта» среди людей, прошедших полный курс вакцинации. Вместе с тем специалисты подчёркивают, что полученных данных ещё недостаточно для окончательной оценки тяжести заболевания, вызываемого штаммом «Омикрон».

В связи с распространением нового варианта вируса представитель государственного санитарного управления Германии Уте Тейхерт высказала мнение, что экспресс-тесты на антитела могут быть непригодны в качестве средства бесплатного тестирования инфицированных людей в изоляции.

«Пока неясно, какие экспресс-тесты надёжно выявляют вариант «Омикрон», проблематично использовать экспресс-тесты в качестве альтернативы ПЦР-тестам при тестировании инфицированных людей», — заявила она.