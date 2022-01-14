Берлин, , 17:49 — REGNUM Экономика Германии после сокращения почти на 5% в первый год пандемии COVID-19 продемонстрировала признаки восстановления в 2021 году, однако рост оказался не столь значительным, как ожидалось. Об этом пишет 14 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Последние данные показывают, что ВВП Германии в 2021 году вырос на 2,7%. Эта цифра ниже, чем рассчитывали экономисты, что отражает опасения по поводу того, что «посткоронавирусный бум» еще не наступил.

«По сравнению с 2020 годом, в прошлом году экономические показатели выросли почти во всех секторах», — сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis).

Однако скачка в 2021 году оказалось недостаточно, чтобы нейтрализовать шок, пережитый в 2020 году, когда производство резко упало и ВВП сократился на 4,6%.

Новые цифры показывают, что экономические показатели Германии еще не достигли докризисного уровня, а ее ВВП за 2021 год оказался на 2% ниже, чем в 2019 году.

Страна все еще борется с безудержным ростом заболеваемости коронавирусом, что привело к возобновлению ограничений в секторе розничной торговли, поскольку пандемия вызывает проблемы с поставками по всему миру.