Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Метростроевцы Петербурга в ближайшее время начнут проходку перегонного тоннеля в сторону будущей станции метро «Брестская» на новой, шестой (коричневой), ветке Петербургского метрополитена. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Строительство метрополитена (фото со страницы Максима Соколова) Vk.com/sokolov_mu

Он напомнил, что 10 января АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) завершило сбойку тоннелей между станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская» на будущей шестой линии.

«Сегодня «Юго-Западная» и «Путиловская» это уже не две отдельные шахты, а часть новой коричневой ветки петербургского метро», — подчеркнул Максим Соколов.

По его словам, после этого достижения все силы метростроителей будут брошены на возведение самих новых станций, пуск которых запланирован на 2024 год.

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