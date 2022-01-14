Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюменской области на 177-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень задержан пьяный автомобилист с ружьём в салоне. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Ружьё, изъятое у автомобилиста Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Фольксваген», который следовал в сторону села Исетское. Водитель был пьян — показания алкотестера составили 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне автомобиля при досмотре обнаружено охотничье ружье ИЖ-27 без документов и 22 патрона к нему. Как пояснил 38-летний водитель, ружьё он взял у друга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае рейд инспекторов ДПС по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, 14 января 2022 года закончился стрельбой и смертью автомобилиста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье облава на пьяных водителей привела к трагедии