Токио, 14 января 2022, 16:55 — REGNUM Японская поп-рок группа Chai открыли для себя 2022 года с новой песней Whole, которая станет официальным саундтреком предстоящего японского драматического сериала Koi-senu Futari. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа группы Chai на песню In Pink
Кадр из клипа группы Chai на песню In Pink
Официальный YouTube-канал группы Chai

Whole — это первый релиз японской группы с тех пор, как она выпустила кавер на знаменитый рождественский сингл Last Christmas от дуэта Wham! в декабре 2021 года.

Участницах японской группы Chai Юки сказала о сингле: «Иногда никто тебе не сочувствует. Но действительно ли это плохо? Я не хочу, чтобы мои характерные черты были чем-то, чего можно было бы стыдиться. Я хотела бы, чтобы мы могли полностью любить наши маленькие различия и сходства — вот надежда, стоящая за этой песней».

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