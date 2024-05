Токио, 14 января, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Японская поп-рок группа Chai открыли для себя 2022 года с новой песней Whole, которая станет официальным саундтреком предстоящего японского драматического сериала Koi-senu Futari. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Chai Кадр из клипа группы Chai на песню In Pink

Whole — это первый релиз японской группы с тех пор, как она выпустила кавер на знаменитый рождественский сингл Last Christmas от дуэта Wham! в декабре 2021 года.

Участницах японской группы Chai Юки сказала о сингле: «Иногда никто тебе не сочувствует. Но действительно ли это плохо? Я не хочу, чтобы мои характерные черты были чем-то, чего можно было бы стыдиться. Я хотела бы, чтобы мы могли полностью любить наши маленькие различия и сходства — вот надежда, стоящая за этой песней».