Белград, , 18:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич призвал все политические силы Республики Сербской принять участие в работе совместных органов власти на уровне Боснии и Герцеговины. Об этом Вучич заявил 14 января в Белграде после встречи с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вучич полагает, что сербы через органы власти БиГ смогут попытаться защитить свои интересы.

Президент Сербии добавил, что решение примет руководство Республики Сербской, но он со своей стороны воспользуется случаем и попросит представителей Республики Сербской рассмотреть его предложение.

«Моя просьба к президенту Додику и всем политическим субъектам в Республике Сербской не подразумевает, что они должны с чем-либо соглашаться или голосовать за что-либо. Наоборот, я прошу, чтобы стол, где должны сидеть представители Республики Сербской, не был пустым, и чтобы они лучшим из возможных способов боролись за интересы энтитета и сербского народа», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич и Додик обсудили также программу финансовой поддержки, которую Белград собирается предоставить Баня-Луке.

Напомним, что парламент Республики Сербской принял решение приостановить участие представителей сербской автономии в работе органов власти Боснии и Герцеговины после принятие бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».