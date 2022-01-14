Вашингтон, , 16:59 — REGNUM В США сильный снежный шторм покрыл снегом некоторые районы Северной Дакоты утром 14 января и, как ожидается, 15 января достигнет Юга, а через несколько дней — Восточного побережья, сообщает The New York Times.

Снегопад Iho.hu

Дожди и снег придут к побережью примерно 16 или 17 января, согласно прогнозам погоды.

Какие именно районы Восточного побережья будут затронуты снегопадом, пока не уточняется. Но некоторые аэропорты и департаменты транспорта уже готовятся к потенциальным проблемам.

Старший синоптик национальной службы погоды Дэвид Рот заявил, что метеорологи ожидают ухудшения прогноза.

Напомним, в конце декабря в Калифорниивыпало рекордное количество снега. На Западном побережье выпало 50 см снега, а на горнолыжном курорте Маунт-Роуз на юго-западной окраине Рино — 25 см.

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