Брюссель, 14 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил хакерскую атаку на правительственные сайты Украины, о которой ранее заявил Киев, сообщается в заявлении Североатлантического альянса, опубликованном 14 января.

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При этом Столтенберг заявил, что альянс окажет Украине поддержку в противодействии киберугрозам, а также подпишет с Киевом соглашения по сотрудничеству в киберсфере.

«Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины… В ближайшие дни Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении сотрудничества в киберсфере, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносном ПО», — сообщается в заявлении блока НАТО.

Напомним, 14 января официальный Киев заявил, что сайты министерства иностранных дел и ряда других государственных структур Украины подверглись кибератаке и временно не работали. При этом украинские власти сообщили, что утечки персональных данных не было.

Кроме того, Киев заявил, что источником кибератаки была Россия.