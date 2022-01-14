Москва, 14 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. После того как в США начнется цикл повышения процентных ставок, Банку России не придется очень сильно увеличивать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал прогнозы о том, что уже в ближайшие месяцы ключевая ставка ЦБ РФ повысится до 10%.

Процентная ставка

«Насколько я понимаю, 10% — это пессимистичный сценарий. Как правило, вероятность его реализации ниже, чем у основного сценария, — сказал Дорофеев. — Сегодня участники рынка в среднем ожидают, что ставка ЦБ РФ продолжит расти за инфляцией, но не будет сильно выше 9% на пиковых значениях. Другими словами, речь идет о повышении на 50 базовых пунктов и всё».

Как полагает Дорофеев, Банку России не придется так сильно повышать ставку после начала цикла повышения процентных ставок в США.

«Дело в том, что своими действиями американские регуляторы оказывают существенное влияние на глобальную инфляцию, а это является очень важным фактором и для инфляции в России», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что денежно-кредитная политика регулятора не может сразу подавить инфляцию.