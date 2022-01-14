Балезинский район, Удмуртия, , 16:43 — REGNUM В селе Люк мальчик провалился под лед. Такое сообщение поступило от местных жителей на единый номер экстренных служб в Удмуртии 14 января, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Злополучная трещина во льду Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

По словам очевидцев, во время прогулки с сестрой и братом ребенок провалился в глубокую трещину в снежном и ледовом покрове у водонапорной башни. Трещина была узкой, а высота провала достаточно глубокая. При каждом движении мальчик проваливался все глубже.

Прибывшие на место происшествия пожарные и местные жители с помощью бензопилы и других инструментов смогли расширить щель, после чего вызволить ребенка. При визуальном осмотре на теле мальчика повреждений не выявлено, но для детальной оценки его состояния ребенок был направлен в больницу.

В спасательном ведомстве призвали родителей быть внимательными к своим детям, а малолетних детей не оставлять без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января ночью с помощью камеры видеонаблюдения Иркутской гидроэлектростанции был замечен мужчина, шедший по льду со стороны залива Якоби Иркутского водохранилища. По громкоговорителю ему была дана команда остановиться, но реакции не последовало. Спустя мгновение мужчина провалился под лед. Пострадавшему на помощь пришел начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС Николай Мальцев.

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