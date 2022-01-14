Москва, , 16:42 — REGNUM Деятельность группировки REvil, занимающейся хакерской вымогательской деятельностью, пресечена силами ФСБ, передаёт 14 января «Говорит Москва». Проведена операция по пресечению деятельности в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях.

ФСБ Nac.gov.ru

Операция проводилась по 25 адресам. Члены группировки — 14 человек — пойманы российскими силовиками по запросу США. У них изъяты деньги: 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. Также у них изъяли 20 незаконно приобретённых премиум-автомобилей.

Добавим, что REvil занимается шантажом тех компаний, данные которых были украдены и зашифрованы.

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