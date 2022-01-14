Москва, , 16:41 — REGNUM В ближайшее время в России произойдет реформирование института банкротства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в 2021 году почти на 4% выросло количество корпоративных банкротств.

Банкротство Sam Yurface

«Рост числа корпоративных банкротств связан с общим снижением платежеспособности юридических лиц в условиях пандемии, — сказала Свечникова. — Благодаря реализации мер поддержки со стороны государства показатели численности корпоративных банкротств после начала пандемии не зашкаливают, тенденцию к увеличению удается сдерживать. Аналогичные перспективы можно ожидать и в 2022 году».

При этом она подчеркнула, что в ближайшее время российский институт банкротства реформируют.

«Соответствующие законодательные изменения уже находятся на рассмотрении в Госдуме. В частности, правительство предлагает расширить применение реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц и ввести такую процедуру, как реструктуризация долгов. Предполагается, что уйдут в прошлое наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление, а будет применяться одна реабилитационная и одна ликвидационная процедуры банкротства», — сказала Свечникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов жестко раскритиковал то, как в РФ устроен институт банкротства.

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