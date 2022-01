Нью-Йорк, США, , 16:40 — REGNUM Американская кантри-исполнительница Марен Моррис анонсировала свой третий студийный альбом Humble Quest, в который войдет сингл Circles Around This Town, выпущенный на прошлой неделе. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа Марен Моррис на песню Girl Официальный YouTube-канал Марен Моррис

После релиза Circles Around This Town в начале января кантри-певица, получившая номинацию на премию «Грэмми», Марен Моррис рассказала о новом проекте под названием Humble Quest, который станет продолжением альбома Girl 2019 года.

Моррис была номинирована на две премии «Грэмми» в этом году — «Лучшая кантри-песня» за Better Than We Found It и «Лучшее выступление кантри-дуэта / группы» за Chasing After You.

В будущий альбом войдут 11 новых песен, его официальный релиз состоится 25 марта на лейбле Columbia Records.

