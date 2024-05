Нью-Йорк, США, 14 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Американская кантри-исполнительница Марен Моррис анонсировала свой третий студийный альбом Humble Quest, в который войдет сингл Circles Around This Town, выпущенный на прошлой неделе. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Марен Моррис Кадр из клипа Марен Моррис на песню Girl

После релиза Circles Around This Town в начале января кантри-певица, получившая номинацию на премию «Грэмми», Марен Моррис рассказала о новом проекте под названием Humble Quest, который станет продолжением альбома Girl 2019 года.

Моррис была номинирована на две премии «Грэмми» в этом году — «Лучшая кантри-песня» за Better Than We Found It и «Лучшее выступление кантри-дуэта / группы» за Chasing After You.

В будущий альбом войдут 11 новых песен, его официальный релиз состоится 25 марта на лейбле Columbia Records.