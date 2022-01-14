Москва, , 16:39 — REGNUM Для того чтобы РФ могла наладить масштабный экспорт водорода, потребуется немало времени и технологический прогресс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил эксперт по энергетической политике финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Так он прокомментировал высказывание представителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса о том, что к 2030 году Россия может получать доход от продажи водорода в размере 40 млрд долларов США.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

«Масштабный экспорт водорода — это задача минимум на среднесрочную, а то и на долгосрочную перспективу. Необходим масштабный технологический прогресс, так как с помощью существующих сейчас трубопроводов и флота танкеров экспорт водорода просто невозможен, — сказал Митрахович. — Иными словами, на текущий момент никакого рынка водорода с экспортом-импортом вообще нет. Новые технологии потребуют расходов, которые рискуют сделать экспорт водорода нерентабельным, по крайней мере в ближайшие годы».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что многие страны, объявившие «зеленый курс», намереваются производить «зеленый водород» непосредственно на своей территории из ВИЭ, а не импортировать его.

«Государству в России имеет смысл найти баланс между содействием развитию технологий и инфраструктуры и просто потаканием модной «хайповой» теме, которой пользуются лоббисты, сражающиеся за господдержку и субсидии», — подчеркнул Митрахович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чубайс, рассуждая о перспективах РФ в плане экспорта водорода, заявил, что у России есть «фантастическое преимущество».