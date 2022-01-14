Неизвестный испортил картину ученицы Малевича стоимостью 75 млн рублей
Екатеринбург, 14 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный испортил картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича, художницы Анны Лепорской. Информация об этом появилась 14 января в телеграм-канале SHOT.
Казимир Малевич. Три женские фигуры. Начало 1930-х
Некто подрисовал ручкой глаза в виде точек двум фигурам на полотне. Картину уже вывезли с выставки в Ельцин Центре и отправили на реставрацию в Москву.
Добавим, что картина «Три фигуры» Лепорской входит в коллекцию Третьяковской галереи. Её стоимость оценивается в 75 млн рублей.