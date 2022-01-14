Астана, 14 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения (ЧП) будет отменен ещё в четырёх регионах Казахстана, сообщает 14 января пресс-служба президента Токаева.

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Согласно указам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые были опубликованы 14 января, режим ЧП будет отменён с 18:00 местного времени 14 января в черте города республиканского значения Чимкента, а также на территории Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей республики.

Ранее сообщалось, что режим ЧП будет отменен с 07:00 15 января в Акмолинской и Кустанайской областях.

Раньше всех режим ЧП был отменен в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Таким образом, с утра 15 января режим чрезвычайного положения перестанет действовать в девяти из 17 регионов Казахстана.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введён 5 января 2022 года на период до 19 января после массовых беспорядков, погромов, грабежей и убийств, начавшихся в стране в первых числах января.

На фоне этих событий президент Казахстана официально обратился за помощью в ОДКБ, после чего в республику были переброшены миротворческие силы России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.