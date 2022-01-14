Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Пентагон позволил двум военнослужащим из корпуса морской пехоты США отказаться от прививок от COVID-19 по религиозным убеждениям, что стало первым подобным случаем с момента распространения приказа о вакцинации летом 2021 года, сообщает 14 января The New York Times.

Солдаты армии США

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Согласно данным издания, 95% морских пехотинцев, находящихся на действительной военной службе, прошли вакцинацию от коронавируса. Около 97% из 1,3 млн военнослужащих получили хотя бы одну дозу вакцины.

Отметим, что в ВМС США зарегистрировано наибольшее число противников вакцинации.

Ранее шесть командиров действующей армии США были сняты с руководящих должностей, а еще 2994 военнослужащих получили письменные выговоры от генералов за отказ следовать приказу о вакцинации от COVID-19.

Ранее руководство армии одобрило пять из 653 просьб о медотводе, отклонив при этом 595 запросов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторы пяти американских штатов написали письмо на имя главы Пентагона Ллойда Остина, требуя, чтобы войска национальной гвардии были освобождены от федерального приказа о вакцинации от коронавируса.

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