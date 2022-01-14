Ермолино, Калужская область, , 16:53 — REGNUM Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Малоярославецкого района, который обвиняется в убийстве жительницы города Ермолино и краже её автомобиля. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Феликс Валлоттон. Убийство. 1893

По версии следствия, 5 августа 2021 года обвиняемый приехал в гости к своей знакомой в калужский город Ермолино. Между ними на почве ревности произошла ссора, мужчина задушил знакомую. Он забрал из квартиры мобильный телефон, фотоаппарат, деньги и ключи от автомашины. Со стоянки около дома мужчина угнал машину убитой, а затем изготовил подложный договор купли-продажи автомобиля и предъявил его страховому агенту для оформления страхового полиса. Злоумышленник, передвигавшийся на похищенной автомашине, был задержан в Калуге.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

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