Москва, , 16:26 — REGNUM Указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.

Борис Грызлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

В тексте документа, подписанного 14 января, сказано следующее:

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия».

Также опубликован указ президента о том, что Евгений Лукьянов освобождается от должности посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат находился с марта прошлого года.

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