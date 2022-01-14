Москва, 14 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Указ о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии подписал президент страны Владимир Путин. Текст опубликован 14 января на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Борис Грызлов

В тексте документа, подписанного 14 января, сказано следующее:

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия».

Также опубликован указ президента о том, что Евгений Лукьянов освобождается от должности посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат находился с марта прошлого года.