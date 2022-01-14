Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует выдвинуть три новых кандидатуры в Совет управляющих Федеральной резервной системы США, стараясь реорганизовать финансовый регулятор в критический для экономики момент, сообщает 14 января The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

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Если кандидатуры утвердят, то Совет управляющих ФРС станет самым разнообразным за всю историю системы.

Белый дом планирует выдвинуть на открытые места в совете афроамериканку Лизу Кук, профессора экономики и международных отношений в Мичиганском университете, и Филипа Джефферсона, профессора Колумбийского университета, который также является афроамериканцем.

На пост заместителя председателя ФРС по надзору Байден выдвигает Сару Блум Раскин. Эта должность была создана для помощи в управлении крупнейшими банками страны после финансового кризиса 2008 года.

Ранее Байден выдвинул на второй срок председателя ФРС республиканца Джерома Пауэлла. Пауэлл помог вывести экономику США из рецессии после начала пандемии COVID-19, он также пользуется сильной двухпартийной поддержкой.

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