Нур-Султан, , 16:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене с 15 января режима чрезвычайного положения в Акмолинской и Кустанайской областях республики, сообщает 14 января пресс-служба казахстанского президента.

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Режим чрезвычайного положения должен быть снят в 07:00 15 января.

Напомним, режим чрезвычайного положения был введён 5 января 2022 года после массовых беспорядков, погромов, грабежей и убийств, начавшихся в стране в первых числах января.

На фоне этих событий президент Казахстана официально обратился за помощью в ОДКБ, после чего в республику были переброшены миротворческие силы России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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