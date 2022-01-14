Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар и музыкальный продюсер Дэйв Фри объединятся с соавторами мультсериала «Южный парк» Мэттом Стоуном и Треем Паркером для создания комедийного фильма для Paramount Pictures. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа Кендрика Ламара на трек Humble Официальный YouTube-канал рэпера Кендрика Самара

Сценарий будущей картины будет написан Верноном Чатманом. Сообщается, что история будет повествовать о молодом чернокожем мужчине, проходящем стажировку в качестве реконструктора рабов в музее живой истории. В ходе сюжета «главный герой обнаруживает, что предки его белой подруги когда-то владели им».

Участие Ламара и Фри в фильме связано с их новым проектом pgLang, который также поможет в производстве киноленты.

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