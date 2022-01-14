Лос-Анджелес, США, 14 января 2022, 16:24 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар и музыкальный продюсер Дэйв Фри объединятся с соавторами мультсериала «Южный парк» Мэттом Стоуном и Треем Паркером для создания комедийного фильма для Paramount Pictures. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.
Сценарий будущей картины будет написан Верноном Чатманом. Сообщается, что история будет повествовать о молодом чернокожем мужчине, проходящем стажировку в качестве реконструктора рабов в музее живой истории. В ходе сюжета «главный герой обнаруживает, что предки его белой подруги когда-то владели им».
Участие Ламара и Фри в фильме связано с их новым проектом pgLang, который также поможет в производстве киноленты.
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