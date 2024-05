Лос-Анджелес, США, 14 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар и музыкальный продюсер Дэйв Фри объединятся с соавторами мультсериала «Южный парк» Мэттом Стоуном и Треем Паркером для создания комедийного фильма для Paramount Pictures. Об этом 14 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал рэпера Кендрика Самара Кадр из клипа Кендрика Ламара на трек Humble

Сценарий будущей картины будет написан Верноном Чатманом. Сообщается, что история будет повествовать о молодом чернокожем мужчине, проходящем стажировку в качестве реконструктора рабов в музее живой истории. В ходе сюжета «главный герой обнаруживает, что предки его белой подруги когда-то владели им».

Участие Ламара и Фри в фильме связано с их новым проектом pgLang, который также поможет в производстве киноленты.