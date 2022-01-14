Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В городе Тараз на территории Казахстана 6 января погибла гражданка России, мать троих детей. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в соседней республике.

Казахстан

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трагедия произошла во время погромов. Женщина 1995 года рождения погибла от рук бандитов, когда выходила с работы. Генконсульство России в Алма-Ате уже связалось с матерью погибшей и с другими её родными и близкими. Также оно прорабатывает вопрос об оказании семье женщины материальной помощи.

Как пишет портал Е1.ru, женщина ранее проживала в Свердловской области. Ей было 26 лет.

Добавим, Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — подчеркнули в посольстве.