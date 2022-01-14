Бухарест, 14 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и министерство образования Румынии издали совместный указ, регулирующий работу дошкольных и среднеобразовательных учреждений в период карантина COVID-19. Об этом 14 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Новые правила вступают в силу в понедельник, 17 января. Согласно основным пунктам указанного документа, детские сады и школы будут работать при условии отсутствия заражения коронавирусом не менее 75% детей и педагогического персонала. Кроме того, предусматривается создание стационарных пунктов вакцинации детсадовцев и школьников по месту обучения (пребывания).

«Нет смысла вводить более суровые ограничения, просто необходимо соблюдать элементарные правила карантинной защиты», — резюмировал глава минобразования Румынии Сорин Кымпяну.

Напомним, по состоянию на 14 января, общее число жителей Румынии, заразившихся коронавирусом COVID-19, составило 1,88 млн. Из них скончалось 59 150 человек.