София, , 16:18 — REGNUM Государственное агентство национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии начало расследование деятельности руководителя болгарской Комиссии по противодействию коррупции и службы по изъятию незаконно приобретенного имущества (КПНКИ) Сотира Цацарова. Об этом 14 января сообщает БНТ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Причины и детали расследования не разглашаются. По некоторым данным, агенты ГАНБ проводят проверки в центральном офисе АКК, а сам С. Цацаров лишен доступа к информации, находящейся под грифом «совершенно секретно».

Как заявил в интервью журналистам премьер-министр Болгарии Кирил Петков, указанные следственные работы могут быть связаны с оперативными данными контрразведки страны.

Напомним, накануне С. Цацаров официально заявил о намерении покинуть пост директора КПНКИ. Рапорт о его увольнении будет подписан 1 марта — после принятия парламентской комиссией отчета о деятельности Антикоррупционного бюро.