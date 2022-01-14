Вашингтон, 14 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Американский певец Chris Brown (Кристофер Морис Браун) представил новый трек. Премьера песни состоялась на всех музыкальных платформах 14 января.

Eva Rinaldi Крис Браун

Работа получила название lffy, а ее концепция построена вокруг недоверия исполнителя к девушкам. Вероятнее всего, композиция войдет в будущий альбом певца.

Напомним, что за свою карьеру Chris Brown опубликовал девять студийных альбомов. На 2022 год запланирован выход десятой пластинки музыканта.