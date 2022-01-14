Москва, 14 января 2022, 16:15 — REGNUM Российский исполнитель Feduk (Фёдор Инсаров) выпустил новую композицию. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 14 января.

Федор Инсаров (Feduk)
Федор Инсаров (Feduk)
Rndmcrew.com

Композиция, получившая название «Танцы на кухне», повествует о паре влюбленных, уютно проводящих время на кухне в зимнее время года. Эта песня стала первой работой музыканта, выпущенной в 2022 году.

Напомним, что за свою карьеру Feduk успел представить семь альбомов и два микстейпа. Выход его последней на данный момент пластинки под названием «Йай» состоялся 27 ноября 2020 года.

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