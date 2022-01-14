Москва, , 16:15 — REGNUM Российский исполнитель Feduk (Фёдор Инсаров) выпустил новую композицию. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 14 января.

Федор Инсаров (Feduk) Rndmcrew.com

Композиция, получившая название «Танцы на кухне», повествует о паре влюбленных, уютно проводящих время на кухне в зимнее время года. Эта песня стала первой работой музыканта, выпущенной в 2022 году.

Напомним, что за свою карьеру Feduk успел представить семь альбомов и два микстейпа. Выход его последней на данный момент пластинки под названием «Йай» состоялся 27 ноября 2020 года.

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