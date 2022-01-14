Тюмень, 14 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Тюмени поступило заявление адвоката обвиняемого в убийстве 8-летней девочки Насти М. летом 2021 года. Защитник намерен выяснить причины ссадин и кровоподтёков на теле подследственного, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Напомним, ранее якобы о пытках Виталия Б. и «выбитом» под ними признании в убийстве девочки заявляла гражданская жена обвиняемого.

Сегодня, 14 января 2022 года, жалоба адвоката должна была рассматриваться в судебном порядке.

«Судебное заседание отложили, так как в суд не поступили сведения о том, что сам Виталий Б. извещён о предстоящем заседании и будет иметь возможность участвовать в процессе», — сообщает пресс-служба тюменских судов.

Разбирательство перенесено на 20 января 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменская школьница Настя М. пропала 30 июня 2021 года, её останки нашли 19 августа 2021 года. Подозреваемого в жестоком убийстве девочки, по словам следователей, выявили по ряду улик, в том числе и ДНК. Как отмечают в СКР, Виталий Б. признался в убийстве девочки под давлением улик. По факту убийства девятилетней Насти М. возбуждено и расследуется уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).