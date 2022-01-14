Саранск, 14 января, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Мордовии ужесточаются антикоронавирусные ограничения для предприятий общественного питания. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Артем Здунов.

Кафе

Так, рестораны, кафе, столовые и другие организации общепита могут возобновить работу с 6:00 до 23:00 по местному времени. В ночные часы учреждения смогут работать в режиме доставки или навынос.

Также сохраняется запрет на проведение банкетов, поминок, свадеб, юбилеев и других массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники общепит республики работал с 8:00 до 01:00, а в новогоднюю ночь — до 03:00. При этом также действовал запрет на проведение в организациях общественного питания массовых мероприятий.