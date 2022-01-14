Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Командование вооруженных сил США предлагает новобранцам дополнительно до $50 тысяч, если они подпишут контракт на шесть лет, сообщает 14 января CNN.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

С помощью самого большого гонорара в истории ВВС США надеются восполнить ряды, порядевшие на фоне пандемии коронавируса.

«Это способ заствить молодежь рассмотреть возможность пойти в армию», — заявил генерал Джон Кашинг, работающий в отделе набора в армию США (USAREC).

Ранее шесть командиров действующей армии США были сняты с руководящих должностей, а еще 2994 военнослужащих получили письменные выговоры от генералов за отказ следовать приказу о вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании предупредили, что начнут увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, авиаперевозчик United Airlines и крупный банк Goldman Sachs.

Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 16% из 450 тысяч сотрудников больниц штата, или примерно 72 тысячи работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом», и граждане вышли на протесты 27 сентября.

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