Варшава, 14 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 14 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 16 047 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 423 человека.

В больницах по состоянию на 14 января находятся 20 234 пациента с COVID-19. Из них 1 998 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 281 482 случая заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 101 841 человек.