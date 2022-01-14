Аддис-Абеба, 14 января, 2022, 16:13 — ИА Регнум. От ВОЗ потребовали провести расследование действий её генерального директора Тедрос Аданом Гебреисус, передаёт 14 января Fana. Целью такого расследования должно стать «установление масштабов его неправомерного поведения и нарушения профессиональных и юридических норм».

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

Запрос поступил из МИД Эфиопии, который заявил, что Гебрейесус, гражданин республики, «продолжает оставаться активным членом и сторонником Народного фронта освобождения Тыграя».

«В своих выступлениях в СМИ Тедрос Гебрейесус поддерживает НФОТ и празднует то, что считает военными успехами НФОТ», — заявило эфиопское внешнеполитическое ведомство.

В самой Эфиопии решается вопрос о возбуждении судебного разбирательства в отношении Гебрейесуса «для привлечения его к ответственности».

Напомним, НФОТ в Эфиопии является сепаратистской организацией, которая в настоящее время активно действует против федеральных сил Эфиопии.