Варшава, , 16:09 — REGNUM В рамках программы поддержки спортсменов правительство Польши планирует выделить 700 миллионов злотых (почти 155 миллионов евро). Фонд должен быть создан в этом году. Об инициативе сообщил в соцсети Facebook премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик написал, что средства получат спортсмены, занимающиеся различными дисциплинами: футболом, волейболом, гандболом или баскетболом.

Премьер-министр страны отметил, что 150 миллионов злотых (приблизительно 33 миллиона евро) будут переданы футбольным клубам на инвестиции в инфраструктуру.

Он подчеркнул, что с самого начала спорт является одним из приоритетов его правительства.