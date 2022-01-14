Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Различные инсайдеры сообщают, что видеоигру Call of Duty: Modern Warfare II могут анонсировать уже летом 2022 года. Об этом 14 января пишет «Игромания».

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Ожидается, что новая часть популярного шутера выйдет в октябре. Также предполагается, что вместе с релизом Modern Warfare II выйдет глобальное обновление для Call of Duty: Warzone.

Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare II должна выйти на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Геймерам будет доступна сюжетная кампания и мультиплеер.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft работает над видеоигрой про пожар в Соборе Парижской Богоматери