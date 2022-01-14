Москва, 14 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народной артистки России, актрисы Анастасии Вознесенской, которая ушла из жизни 14 января. Об этом сообщает RT.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM МХАТ им. Чехова в Камергерском переулке

По словам Любимовой, Вознесенская была настоящей звездой сцены и любимицей публики. Всю жизнь актриса посвятила искусству, московскому художественному театру. Она внесла значимый вклад в обогащение отечественной культуры.

Завораживающие образы и интересные роли, бурные аплодисменты и искреннее восхищение наполняли творческий путь актрисы, добавила министр культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Анастасия Вознесенская, вдова актёра Андрея Мягкова ушла из жизни 14 января в возрасте 78 лет. После окончания в 1965 году Школы-студии МХАТ она играла в московском театре «Современник», затем перешла во МХАТ. После раскола этого театра в 1987 году осталась в МХТ имени Чехова. Вознесенская снялась в фильмах «Майор Вихрь», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента».

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