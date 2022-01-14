Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделили в 2022 году 300 млн рублей на создание внутридворовых спортивных площадок, чтобы как можно больше горожан приобщить к здоровому образу жизни. Об этом 14 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивная площадка на Крестовском острове

По словам чиновника, в 2022 году в городе введут в эксплуатацию три многофункциональных спортивных комплекса: в Колпино, Петродворце и на Московском шоссе. Продолжается строительство ещё двух подобных объектов, а также ведётся проектирование новых.

«На эти цели в 2022 году предусмотрено 300 млн рублей, а на создание пришкольных стадионов — более 1 млрд рублей», — заметил Пиотровский.

Чиновник также отметил, что власти города активно работают с районами, и будут уделять больше внимания вопросам содержания спортивных площадок: «Все это приоритетная задача». Борис Пиотровский также заметил, что в настоящий момент более 45% горожан систематически занимаются спортом.