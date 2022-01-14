Йошкар-Ола, , 16:06 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 января выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 882 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 197 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 29 человек. 956 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За последние трое суток летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 729 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 174 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 351 человек, из них у 339 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 54 пациента, при этом госпитализированы 33 жителя Марий Эл.