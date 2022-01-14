Париж, , 16:02 — REGNUM Сотрудника полиции, приставленного к охране Елисейского дворца в Париже, нашли мертвым, сообщает Le Parisien.

Елисейский дворец Kremlin.ru

В штаб-квартире парижской полиции заявили, что погибший молодой полицейский-стажер был прикомандирован к роте охраны Елисейского дворца.

Полиция Парижа объявила, что находится «в трауре» и выражает соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько стран объявили о вакцинации жителей четвертой по счету инъекцией вакцины против коронавируса.

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