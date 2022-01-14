Сидней, Австралия, , 16:02 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом в полуфинале турнира в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Карацев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одну ошибку на подаче и два брейка.

В финале турнира Карацев сыграет с британским теннисистом Энди Марреем.

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