Москва, 14 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел прямой эфир с «депутатами новой волны» фракции «Единой России» в Государственной думе.

ИА REGNUM Государственная дума

Гостями эфира стали первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В роли модератора выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Депутаты обсудили результаты первых 100 дней работы в парламенте VIII созыва. В числе главных итогов осенней сессии — решенные проблемы людей, социальные инициативы в интересах всех граждан страны и значимые законодательные инициативы.

В результате дискуссии были отмечены характерные черты депутатов новой волны. Среди них — забота об интересах конкретных социальных групп и постоянное общение с гражданами, реализация предвыборных обещаний и публичный отчет об этом, \ эффективное участие в работе Госдумы и фракции «Единая Россия».

Депутаты рассказали о своих приоритетах в социальной работе. Светлана Разворотнева защищает интересы собственников жилья, Татьяна Буцкая заботится об интересах женщин с детьми, а в фокусе внимания Александра Мажуги — молодые ученые. Эти направления находят отражение в активном участии депутатов новой волны в работе Госдумы и фракции «Единая Россия» и, что важно, в законодательных инициативах. Так, Светлана Разворотнева включена в состав двух рабочих групп, одна из которых разрабатывает предложения по модернизации системы предоставления жилья детям-сиротам, а вторая — по законодательному регулированию апартаментов. Татьяна Буцкая инициировала индексацию материнского капитала по реальной инфляции, подчеркнув, что «материнские и детские деньги не должны уменьшаться год от года». Главное в работе Александра Мажуги — расширение системы льгот для молодых ученых, включающей программу жилищных сертификатов.

Помимо конкретных социальных групп, депутаты новой волны и после выборов продолжают ориентироваться на запросы со стороны избирателей в целом и отвечают на них конкретными делами. Татьяна Буцкая, например, способствовала открытию отделения «Почты России» и благоустройству ряда территорий в своем избирательном округе, а Александр Мажуга содействовал переселению нескольких десятков семей по программе реновации из бараков в Митино. Как отметила Татьяна Буцкая, «защита каждого человека — приоритет деятельности депутатов», добавив, что «наша задача — выполнить все предвыборные обещания, и лучше — с опережающим темпом».

Отдельное внимание участники дискуссии уделили так называемой региональной неделе, в рамках которой депутаты ежемесячно работают на территории своего избирательного округа. Татьяна Буцкая обратила внимание на особую значимость этих периодов работы депутата, поскольку важные для всего государства законодательные инициативы зачастую вырастают из обнаруженных локальных проблем. Александр Мажуга подчеркнул, что наиболее эффективная стратегия решения таких проблем на региональных неделях — прямое взаимодействие депутата Госдумы с жителями и местной властью.

В ходе прямого эфира депутаты новой волны также рассказали об итогах деятельности фракции «Единая Россия», которая сразу после выборов приступила к реализации составленной на основе запросов граждан Народной программы. Депутаты активно включились в деятельность фракции. Татьяна Буцкая, например, совместно с «Единой Россией» активно разрабатывает законодательную инициативу об использовании материнского капитала на лечение детей и их мам. Кроме этого, депутаты новой волны выступили регулярными участниками акции «МыВместе», нацеленной на помощь оказавшимся в трудной ситуации людям. Адресную помощь в ходе акции получило более 6 млн человек.

Деятельность депутатов новой волны — новый важный элемент функционирования законодательной власти, который обеспечивает должную динамику развития страны. Они предлагают свежие решения проблем, не забывают о регулярном общении с избирателями и конкретной помощи людям, синхронизируют свои действия с ежедневной работой партии «Единая Россия».