Москва, 14 января 2022, 16:02 — REGNUM 64-летнего гражданина США задержали в Москве после заявления его бывшей супруги. Об этом 14 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержан
Задержан

Женщина утверждает, что её бывший муж сексуально домогался до двух сыновей, 2010 и 2014 годов рождения. Преступления совершались с 2014 по 2018 годы на территории Хьюстона и Те-Вудлендса (США).

В настоящее время дети проживают вместе с матерью в Москве, а мужчина приехал к ним по туристической визе. Полиция установила, что в российской столице задержанный проживал в съёмной квартире на улице Авиаконструктора Сухого.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).