Москва, 14 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. 64-летнего гражданина США задержали в Москве после заявления его бывшей супруги. Об этом 14 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержан

Женщина утверждает, что её бывший муж сексуально домогался до двух сыновей, 2010 и 2014 годов рождения. Преступления совершались с 2014 по 2018 годы на территории Хьюстона и Те-Вудлендса (США).

В настоящее время дети проживают вместе с матерью в Москве, а мужчина приехал к ним по туристической визе. Полиция установила, что в российской столице задержанный проживал в съёмной квартире на улице Авиаконструктора Сухого.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).