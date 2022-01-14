Монтрёй, Франция, , 16:01 — REGNUM Компания Ubisoft в сотрудничестве с киностудией Pathé создаст квест в виртуальной реальности, посвящённый пожару в Соборе Парижской Богоматери. Об этом 14 января сообщает Variety.

Собор Парижской Богоматери

В игре «Нотр-Дам в огне» геймерам предстоит облачиться в униформу пожарных и потушить огонь, стараясь спасти как можно больше ценных реликвий. Дата выхода необычного квеста пока не сообщается.

Напомним, что Ubisoft — это известная французская компания-разработчик и издатель видеоигр. Она наиболее известна по проектам франшизам Assassin's Creed.

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