Москва, , 16:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал успехов Борису Грызлову на посту посла России в Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Бориса Вячеславовича отличают ответственное отношение к делу, эффективность в отстаивании интересов страны. Он умеет вести диалог. Хочется пожелать ему успехов», — сказал Володин.

Он также обратил внимание на огромной политический опыт Грызлова.

«Он подготовлен для такой ответственной работы. Хорошо знает Белоруссию и его хорошо там знают», — отметил спикер Госдумы.

Полпред России в группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии.