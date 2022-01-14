Саранск, 14 января 2022, 16:00 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1078 человек.

За минувшие сутки скончались 55-летняя и 82-летняя женщины, а также мужчина в возрасте 70 лет. У всех умерших течение заболевания осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в Мордовии выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 201 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3319 человек.

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