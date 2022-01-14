Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга в три раза увеличил в 2022 году субсидии на кино и готов поддерживать коммерческое кино. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 января сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Пиотровский

По его словам, город готов поддержать коммерческое кино, для этого в бюджете Петербурга предусмотрено 150 млн рублей.

«Мы имеем возможность поддержать коммерческие фильмы. Кроме того, создана конкурсная комиссия, которая обязательно рассмотрит все заявки», — заметил Пиотровский.

Он также добавил, что, несмотря на то, что город выделяет субсидии, Смольный диктовать темы кинематографистам не будет. Однако, в год 350-летия Петра Первого, особое внимание членов комиссии будет уделяться «проектам, связанным с Петром».

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Напомним, в 2021 году в Петербурге был принят закон о поддержке кинематографии, согласно которому город может оказывать помощь не только некоммерческим студиям, но и коммерческим кинопроизводителям, если их работа социально важна для Петербурга.